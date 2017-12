Duelo Guga x Roddick será às 14 horas O desafio entre o número 1 do ranking mundial Gustavo Kuerten diante da mais nova sensação do tênis norte-americano, Andy Roddick, de 18 anos, transformou-se no mais esperado duelo do dia do Masters Series de Cincinnati. A expectativa é tanta que os próprios organizadores do torneios sentiram-se obrigados a mudar a programação. A princípio iriam colocar Pete Sampras no chamado jogo da televisão (partida transmitida ao vivo para todo o território dos Estados Unidos), mas diante de tanta repercussão, Guga faz a revanche diante de Roddick, às 14 horas desta segunda-feira, horário de Brasília, com transmissão anunciada pela Sportv. Quinta-feira, nas oitavas-de-final do Masters Series de Montreal, Guga foi eliminado por Roddick, num jogo em que o tenista brasileiro dominou no primeiro set, mas deixou escapar a vitória nas duas séries seguintes. A badalação em cima do jovem talento norte-americano, que já não era pouca, transformou-se em assunto nacional, com muitos comentários e reportagens sobre o último feito deste jogador que derrubou o número 1 do mundo. Roddick já havia vencido outros ex-líderes do ranking mundial, como Marcelo Rios, Pete Sampras e Carlos Moya, mas nenhum deles, ocupava exatamente a posição de líder, no dia em que foram vítimas do saque poderoso e do jogo eficiente deste ex-juvenil de Austin no Texas, hoje radicado na Flórida. Agora, por força do destino, ambos voltam a se encontrar dias depois na primeira rodada de outro torneio importante como o de Cincinnati, com uma diferença: desta vez o duelo será em território dos Estados Unidos, numa região de ufanistas norte-americanos, no Estado de Ohio e torcida francamente a favor de Roddick. Já acostumado a este vaivém do tênis, Guga não entra no clima de final de Copa do Mundo. Pare ele, é muito normal no circuito internacional encontrar-se por diversas semanas seguidas com os mesmos adversários. Com seu conhecido estilo "manezinho da ilha", ou seja, quieto e esperto, prefere esperar o momento certo de dar o bote e conseguir vitórias importantes. Foi assim que aconteceu com o espanhol Juan Carlos Ferrero, que venceu o brasileiro na final de Roma, e semanas seguintes padeceu em três sets nas semifinais de Roland Garros. "É claro que a gente sempre aprende algumas coisas numa derrota", disse Guga. "Vi detalhes no jogo de Roddick que espero poder aproveitar para esta próxima partida." O Masters Series de Cincinnati começa nesta segunda feira, distribui US$ 3 milhões em prêmios e dá ao campeão 500 pontos para o ranking mundial. A competição conta com todas as grandes estrelas do circuito masculino.