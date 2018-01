Duelos definidos na final da Davis Foram sorteados nesta quinta-feira os duelos da final da Copa Davis, entre Eslováquia e Croácia, que começa a partir desta sexta, em Bratislava. Os dois finalistas disputam o título inédito do torneio de tênis entre países. Jogando em casa, numa quadra rápida e coberta em Bratislava, a Eslováquia parece ter a vantagem, depois de vencer Espanha, Holanda e Argentina nesta edição da Davis. Mas a equipe da Croácia está em grande fase - principalmente Ivan Ljubicic, ainda invicto no torneio - e vem de vitórias sobre Estados Unidos, Romênia e Rússia. Assim, nesta sexta-feira, o eslovaco Karol Beck enfrenta o croata Ivan Ljubicic e Dominik Hrbaty, também da Eslováquia, joga contra Mario Ancic, da Croácia. No sábado, haverá o jogo de duplas:Michal Mertinak e Karol Beck representam a Eslováquia, enquanto Ljubicic e Ancic jogam pela Croácia. Já no domingo, outra rodada de partidas de simples: Hrbaty x Ljubicic e Beck x Ancic.