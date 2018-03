Dupla brasileira disputa final de torneio na Áustria

A dupla brasileira Marcelo Melo e André Sá vai disputar neste sábado o título do Torneio de Poertschach, na Áustria. Eles conseguiram vaga na final ao vencerem, nesta sexta-feira, o suíço Jean-Claude Scherrer e o austríaco Philipp Oswald por 2 sets a 1, com parciais de 6/3 e 6/7 (18/20) e 10/3. Cabeças-de-chave número 1 do torneio austríaco, os dois tenistas brasileiros estão em busca do segundo título da dupla nesta temporada, depois da vitória no Brasil Open, em fevereiro, na Costa do Sauípe (BA). Assim, eles devem subir para a 11.ª posição na Corrida dos Campeões, o ranking que conta apenas os resultados do ano. Para isso, no entanto, Marcelo Melo e André Sá terão um duro desafio neste sábado. Na final em Poertschach, eles enfrentarão os austríacos Julian Knowle e Jurgen Melzer, justamente os cabeças-de-chave número 2 do torneio.