Dupla brasileira é campeã no Chile Os brasileiros André Sá e Alexandre Simoni conquistaram neste domingo o título da chave de duplas da etapa chilena da Copa Ericcson. Eles venceram na final, por 2 sets a 1, a dupla formada pelo brasileiro Daniel Melo e o o iugoslavo Dusan Vemic. Os brasileiros perderam o primeiro set, mas fecharam a partida com parciais de 3/6, 6/3 e 7/5. O título da chave individual ficou com o chileno Marcelo Rios.