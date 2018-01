Dupla brasileira é eliminada na Austrália A dupla brasileira formada por André Sá e Flávio Saretta foi eliminada nesta quarta-feira, nas quartas-de-final do Aberto da Austrália. Sá e Saretta perderam para a dupla norte-americana Bob Bryan e Mike Bryan por dois sets a zero. As parciais foram de 6/2 e 6/1. Na chave feminina do torneio, Patty Schnyder ganhou de Lisa Raymond por 7/6 (7/2) e 6/3 e faz uma das semifinais com Kim Clijsters, que ganhou de Anastasia Myskina por 6/2 e 7/6 (11/9). Na outra semifinal jogam Hustine Henin-Hardenne e Fabíola Zuluaga.