Dupla brasileira eliminada no US Open A dupla brasileira formada por Gustavo Kuerten e André Sá teve vida curta no US Open - último torneio do circuito Grand Slam da temporada. Os brasileiros não resistiram ao melhor desempenho de Mark Knowles e Daniel Nestor e perderam o jogo por dois sets a zero. Çabeça-de-chave número três do torneio, a dupla Knowles/Nestor venceu com parciais de 6/4 e 6/3. Guga estréia nesta quarta-feira na chave de simples do torneio, quando enfrenta o o dinamarquês Kristian Pless.