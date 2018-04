Dupla brasileira estreia com vitória no Masters de Paris Os tenistas brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares estrearam com vitória na chave de duplas do Masters 1000 de Paris, nesta terça-feira, na França. Diante do polonês Lukasz Kubot e do alemão Florian Mayer, eles ganharam por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, após 1 hora e 10 minutos.