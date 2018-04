Dupla brasileira perde e Equador abre 2 a 1 na Davis

O Brasil vai precisar vencer os dois confrontos de simples no domingo contra o Equador para participar do Grupo Mundial da Copa Davis em 2010. Neste sábado, Marcelo Melo e André Sá foram derrotados por 3 sets a 2 por Giovanni Lapentti e Nicolas Lapentti, com parciais de 3/6, 6/3, 6/4, 4/6 e 6/4, em 3 horas e 40 minutos.

A dupla brasileira dominou o primeiro set, aproveitou a única chance que teve para quebrar o serviço dos equatorianos e fechou a parcial por 6/3, dando indícios de que poderia obter uma vitória tranquila. A situação, porém, se alterou no segundo set, com os Lapentti tendo um desempenho melhor nos momentos decisivos. Por isso, empataram o jogo com um triunfo por 6/3.

A dupla equatoriana contou com um desempenho ruim de Melo e Sá no saque - foram duas duplas faltas - para conseguir duas quebras de serviço e fechar o terceiro set em 6/4. Os mineiros reagiram no quarto set, aproveitaram a chance que tiveram e quebraram o serviço dos equatorianos no quarto set, vencendo a parcial por 6/4.

Marcelo Melo e André Sá voltaram a oscilar no quinto set e tiveram o serviço quebrado no terceiro game. Os mineiros ainda devolveram a quebra no sexto game, mas não conseguiram confirmar o saque no nono game, deixando os equatorianos abrirem 5/4. Em seguida, Giovanni Lapentti sacou e deu a vitória ao Equador por 3 sets a 2. "Não dá pra falar que a gente jogou mal. O mérito foi deles, que jogaram bem nos momentos importantes", analisou André Sá, em entrevista ao SporTV.

Marcos Daniel entra em quadra no domingo, às 16 horas, para duelar Nicolas Lapentti precisando da vitória para manter o Brasil com chances no confronto com o Equador. Em seguida, Thomaz Bellucci vai enfrentar Giovanni Lapentti.