Dupla brasileira perde em Amsterdã A dupla formada pelos brasileiros André Sá e Alexandre Simoni foi derrotada nesta quinta-feira, nas quartas-de-final do Torneio de Amsterdã, pelo espanhol Alex Corretja e o argentino Luis Lobo. A partida foi definida com parciais de 7/6 (9) e 6/2. André Sá já havia sido eliminado no torneio individual, pelo holandês Jan Siemerink. Na próxima semana, André Sá jogará o Torneio de Kitzbuhel, na Áustria, disputado em quadras de saibro, com US$ 1 milhão distribuição de prêmios.