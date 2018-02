Dupla brasileira perde em Wimbledon A dupla brasileira formada por Flávio Saretta e André Sá caiu na segunda rodada do torneio de Wimbledon, ao perder para Kevin Ullyett, do Zimbábue, e Wayne Black, da África do Sul, por 4/6, 6/3 e 6/4, em um jogo bastante equilibrado. O resultado foi frustrante para os jogadores, pois tiveram boas chances na partida e poderiam ter vencido. Com mais esta derrota, o Brasil sai com saldo negativo de Wimbledon. Nas simples, André Sá perdeu na estréia para Hicham Arazi e Saretta para Ivo Heuberger. Nas duplas, ambos jogaram bem, superaram Ivo Karlovic e Jim Thomas na primeira rodada, e acabaram eliminados na segunda.