Dupla brasileira perde o segundo set Em mais uma disputa equilibrada, os australianos Patrick Rafter e Lleyton Hewitt venceram Gustavo Kuerten e Jaime Oncins por 7 a 6, no segundo set da partida de duplas entre as duas equipes pelas quartas-de-final da Copa Davis. Rafter e Hewitt já haviam vencido o primeiro set pelo mesmo placar. Os brasileiros agora precisam vencer o próximo set para dar continuidade ao jogo. Com uma vitória individual para cada lado na sexta-feira (Guga e Hewitt) quem vencer essa partida de duplas dará um importante passo para enfrentar a Suécia nas semifinais da competição. Neste domingo, Guga enfrenta Hewitt no primeiro jogo e Meligeni joga com Rafter.