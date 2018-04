Dupla de André Sá perde nas quartas do Masters de Paris

O brasileiro André Sá e o australiano Jordan Kerr foram eliminados do Masters Series de Paris após serem derrotados pelo austríaco Julien Knowle e pelo sueco Simon Aspelin, pelas quartas-de-final da competição. A dupla do brasileiro foi derrotada, nesta sexta, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-3) e 6/3. Agora, André Sá retorna ao Brasil para tirar alguns dias de descanso. André Sá ainda não encontrou o companheiro ideal para disputar os torneios de duplas. O tenista brasileiro deve fechar com outro tenista no começo de 2008 para jogar toda a temporada e, assim, adquirir entrosamento.