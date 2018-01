Dupla de André Sá perde no Japão Depois de vencer o Torneio de duplas de Hong Kong, o brasileiro André Sá não teve sorte no Aberto do Japão. Formando dupla com o israelense Harel Levy, Sá foi derrotado nesta quarta-feira logo na primeira rodada. André Sá e Levy perderam para a dupla formada por Byron Black (Zimbábue) e Neville Godwin (África do Sul) por dois sets a zero. As parciais foram de 6/0 e 6/2. Nesta terça-feira, André Sá já havia sido eliminado na estréia no torneio de simples.