Dupla de Guga avança em Los Angeles Gustavo Kuerten avançou para a segunda rodada do torneio de duplas de Los Angeles. E o parceiro é justamente o seu adversário na chave de simples, o norte-americano Eric Taino, com quem o tenista brasileiro jogará nesta quinta-feira. Mas, juntos, eles ganharam hoje do sul-africano John De Jager e do norte-americano Jeff Tarango, que abandonou o jogo no segundo set - no primeiro, a dupla de Guga fez 6/2. Na próxima rodada de duplas, Guga e Taino irão enfrentar Joshua Eagle, da Austrália, e Sjeng Schalken, da Holanda.