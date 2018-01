Dupla de Guga é eliminada em Paris Gustavo Kuerten está fora da chave de duplas do Torneio Master Series de Paris. Ele e o francês Julien Bouttier perderam nesta quarta-feira, em jogo válido pela segunda rodada, para os especialistas Wayne Black e Kevin Ullyett, ambos do Zimbábue. O jogo foi decidido no terceiro set, com parciais de 6/2, 6/7 (7/5) e 6/4. Guga volta à quadra nesta quinta-feira, quando enfrenta o holandês Sjeng Schalken na chave individual.