Dupla de Guga perde e é eliminada Gustavo Kuerten está eliminado da chave de duplas do Torneio de Buenos Aires. Jogando ao lado do norte-americano Donald Johnson, ele foi derrotado por 2 a 0 pela dupla argentina Gaston Etlis e Martin Rodriguez, nesta quarta-feira. No torneio individual, ele faz sua segunda partida, nesta quinta, contra o checo Jiri Vanek. Os argentinos venceram com parciais de 6-3 e 6-4.