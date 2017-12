Dupla de Guga vai à semifinal Parece que neste final de temporada Gustavo Kuerten está se transformando num especialista em duplas. Pelo menos é o que mostra sua boa campanha no Masters Series de Paris. Ao lado do francês Cedric Pioline, Guga derrotou a dupla número 1 do mundo, formada por Mark Knowles, das Bahamas, e Daniel Nestor, do Canadá, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), garantindo a classificação para as semifinais do torneio. Na próxima rodada, Guga e Pioline terão outro time de especialistas pela frente: o sueco Jonas Bjorkman e o australiano Todd Woodbrigde. O tenista brasileiro deve estar buscando inspiração em Roland Garros, onde já conquistou três títulos. Afinal, é lá que ele tem treinado diariamente, ao lado de Pioline. Acontece que em Bercy, como em todas as competições indoors, há poucas quadras para treinos. "Estou muito feliz de estar terminando a temporada com uma boa campanha em Paris, ainda mais tendo a oportunidade de ir todos os dias a Roland Garros", disse Guga. "Acho que a chave de nossa vitória diante de Kowles e Nestor foi a devolução de saque. Para a próxima partida, é lógico, espero por mais uma pedreira, mas não falta motivação para tentar chegar à final e ao título." A boa campanha de Guga na chave de duplas comprova a tese de que o tenista brasileiro tecnicamente está em um bom nível, mas sofre ainda com a falta de um condicionamento físico ideal. Como nas duplas não precisa correr tanto, a quadra fica menor, ele consegue mostrar todo seu talento mesmo nos sets mais disputados e demorados.