Dupla do Brasil vira o jogo na Davis A dupla brasileira formada por Guga e André Sá ganhou o terceiro set contra os canadenses Daniel Nestor e Simon Larose, por 6/1, e agora vence o jogo por 2 sets a 1. Com isso, os tenistas do Brasil precisam ganhar mais uma parcial para fechar o jogo e garantir a vitória no confronto da Copa Davis.