Dupla do Canadá vence o primeiro set A dupla canadense formada por Daniel Nestor e Simon Larose saiu na frente dos brasileiros André Sá e Guga e venceu o primeiro set, por 6/4, na partida pela Copa Davis. O jogo, melhor-de-cinco sets, está sendo disputado no Rio de Janeiro e se ganhar, o Brasil já garante a vitória no confronto com o Canadá.