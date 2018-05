Dupla formada por Melo e Dodig salva 3 match points e vence em Barcelona

BARCELONA - O brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig sofreram muito para confirmar favoritismo, nesta quarta-feira, no jogo de estreia do torneio de duplas do ATP 500 de Barcelona. Terceiros cabeças de chave, eles venceram o espanhol Feliciano López e o bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 16/14 no super tie-break.

Para seguirem vivos na competição realizada em quadras de saibro, Melo e Dodig precisaram salvar três match points em um jogo no qual cada parceria conquistou duas quebras de saque, sendo que Mirnyi e López já haviam levado a melhor no confronto anterior entre as duplas, realizado no Masters 1.000 de Miami deste ano.

Com o triunfo obtido no sufoco, Melo e Dodig se garantiram nas quartas de final da competição e terão como próximos rivais o polonês Lukasz Kubot e o sueco Robert Lindstedt, que nesta primeira rodada contaram com a desistência espanhóis Marcel Granollers e Marc López quando o primeiro set estava empatado por 1 a 1.

Antes de Melo começar sua campanha com vitória em Barcelona, o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya, cabeças de chave número 2 da competição e atuais campeões do torneio espanhol, acabaram batidos já na estreia, na última terça-feira. Eles caíram diante do italiano Fabio Fognini e do austríaco Juergen Melzer, que ganharam de virada com parciais de 4/6, 6/4 e 10/8. Assim, Melo é o único tenista do Brasil ainda presente na disputa da competição espanhola.

Algoz de Soares nas duplas ao lado de Fognini, Melzer também se garantiu nesta quarta-feira nas oitavas de final do torneio de simples de Barcelona. O veterano tenista exibiu força ao derrotar o polonês Jerzy Janowicz, sétimo cabeça de chave, por 2 sets a 0, com 6/4 e 7/6 (7/1).

Outro experiente tenista que se garantiu nas oitavas de final nesta quarta foi o espanhol Fernando Verdasco, que eliminou o francês Kenny De Schepper com parciais de 6/4 e 6/3.

BUCARESTE

O Torneio de Bucareste definiu nesta quarta quatro classificados às quartas de final. Foram eles: o búlgaro Grigor Dimitrov, primeiro cabeça de chave, o francês Gilles Simon, quarto pré-classificado, além do ucraniano Sergiy Stakhovsky e o checo Lukas Rosol. O primeiro deles passou pelo checo Jiri Vesely por 2 sets a 0, com 7/6 (7/5) e 6/2. Já Simon sofreu um pouco, mas superou o romeno Victor Hanescu de virada, com 2/6, 6/3 e 6/3.

Rosol, por sua vez, fez bonito ao eliminar o finlandês Jarkko Nieminen, oitavo cabeça de chave, por 6/2 e 6/4, enquanto Stakhovsky derrotou o argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 1, com 4/6, 7/6 (7/5) e 6/2. Rosol será rival de Simon na próxima fase. Já Stakhovsky medirá forças com Dimitrov.