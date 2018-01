Dupla francesa é campeã na Austrália O título de duplas do Aberto da Austrália ficou com os franceses Fabrice Santoro e Michel Lodra. Eles venceram nesta madrugada de sábado os canadenses Daniel Nestor e Mark Knoles, de Bahamas, por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6 e 6-3.