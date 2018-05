Dupla Melo/Soares estreia com vitória fácil no Brasil Open

Marcelo Melo e Bruno Soares confirmaram o favoritismo na estreia do Brasil Open de Tênis, nesta quinta-feira, com uma vitória tranquila sobre o espanhol Nicolás Almagro e o brasileiro Eduardo Russi por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 51 minutos de jogo no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo.

"A gente tentou impor nosso ritmo desde o início. Foi uma boa primeira rodada para a gente ver onde pode melhorar um pouco", analisa Melo, número 1 do mundo. "Fizemos um bom jogo, estamos com confiança, agora é ir para a segunda rodada", completa Soares.

A estreia da dupla estava marcada para a rodada noturna de quarta-feira, e a expectativa era de um bom público na quadra central, entretanto, a partida foi adiada pela forte chuva em São Paulo e remarcada para esta quinta, às 12 horas. O mau tempo também deixou a entrada para as arquibancadas enlameada.

Apesar da presença de poucos torcedores devido ao novo horário do jogo, Bruno tenta ver o lado positivo da mudança na programação. "Foi bom para a gente jogar meio-dia, a última semana no Rio foi muito longa, jogos à noite e, com a chuva, entrando muito tarde. Nós vamos conseguir terminar um dia cedo e isso é importante. A gente vem muito cansado, dormindo tarde."

Depois de quatro edições no Ginásio do Ibirapuera, o Brasil Open está de casa nova. Segundo Marcelo, o único problema do Pinheiros é a vulnerabilidade de uma quadra descoberta. "Já tinha jogado aqui em torneios juvenis, é um dos melhores clubes do Brasil. O único porém é o caso da chuva, ontem (quarta) ficamos o dia inteiro esperando. Eu também gostava muito do Ibirapuera, não posso esconder, jogar naquela quadra central, na quadra coberta, sempre cheia, é muito bom para nós. Mas aqui é um bom lugar também", comenta.

Na próxima rodada, Melo e Soares enfrentam os argentinos Guillermo Duran e Andres Molteni e querem manter o embalo. "São dois jogadores muito sólidos. Devolvem muito bem. A gente vai ter de entrar bem de novo, tentando minimizar ao máximo a quantidade de erros. Vamos tentar ser bem agressivos", analisa Marcelo. "Vamos tentar ganhar a rede, pressionar eles, sacar bem é importante", projeta Bruno.