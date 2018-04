Duplas brasileiras avançam no Torneio de Auckland Duas parcerias brasileiras avançaram à segunda rodada do torneio de duplas do ATP de Auckland, na Nova Zelândia. Principal tenista do País na atualidade, Thomaz Bellucci estreou com vitória ao lado de André Sá. Eles derrotaram o austríaco Julian Knowle e o sueco Robert Lindstedt por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.