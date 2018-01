Duplas Saretta e Nanda são eliminadas Novamente com problemas físicos, Flávio Saretta não conseguiu terminar a sua partida de duplas no Aberto da Austrália. Ao lado do argentino José Acasuso, deixou a quadra após perder o primeiro set por 6/0 para os franceses Michael Llodra e Fabrice Santo ro. Enquanto isso, a catarinense Nanda Alves fez sua estréia em um evento de Grand Slam de forma memorável. Entrou na chave de duplas do Aberto da Austrália, ao lado da alemã Vanessa Henke, e na sua primeira partida teve a honra de enfrentar Martina Navratilova, jogando ao lado da tcheca Daniela Hantuchova. O resultado, porém, não foi dos mais agradáveis: derrota de 6/1 e 6/3.