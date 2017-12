Dupuis e Ancic fazem final do ATP de Milão O tenista francês Anthony Dupuis e o croata Mario Ancic vão fazer a final do ATP Tour de Milão, que distribui ? 380 mil em prêmios, além de pontos para o ranking de ATP. Dupuis venceu neste sábado seu compatriota Gregory Carraz por duplo 6-4, enquanto Ancic bateu o sueco Thomas Johansson por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4.