Dupuis é campeão do Torneio de Milão Depois de quase três horas de jogo, o tenista francês Anthony Dupuis venceu neste domingo o croata Mario Ancic por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 6-7 (12/14) e 7-6 (7/5), e ficou com o título de campeão do Torneio de Milão.