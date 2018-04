Dutra Silva é eliminado na primeira rodada no Torneio de Nice

NICE - O brasileiro Rogério Dutra Silva foi eliminado logo na sua partida de estreia no Torneio de Nice, na França, disputado em quadras de saibro. Após passar pelo qualifying, o número 94 do mundo caiu na primeira rodada da chave principal ao perder para o ucraniano Sergyi Stakhovsky, 100º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora.

No primeiro set da partida desta terça-feira, Dutra Silva converteu o único break point que teve, mas perdeu o seu saque três vezes e acabou sendo batido por 6/2. A segunda parcial foi mais equilibrada. Dessa vez, porém, Stakhovsky não teve o seu saque ameaçado e aproveitou uma das duas oportunidades que teve para quebrar o saque do brasileiro, vencendo a parcial por 6/3 e o jogo por 2 sets a 0.

Classificado para a segunda rodada do Torneio de Nice, Stakhovsky terá pela frente o norte-americano Sam Querrey, terceiro cabeça de chave e número 20 do mundo. Já Dutra Silva segue para Paris, onde vai disputar a chave principal de Roland Garros, prevista para começar no próximo domingo.