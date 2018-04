Dutra Silva perde de Gulbis na estreia em Roland Garros

Com o revés, Dutra Silva repete o resultado de 2012, quando também foi eliminado na estreia. No ano passado, chegou a passar pelo qualificatório, o que não foi necessário desta vez. O brasileiro, que nunca alcançou a segunda rodada em Paris, entrou direto na chave principal graças a subida no ranking nos últimos meses. Ocupa atualmente a 94ª posição na lista da ATP.

Garantido na próxima fase, Gulbis agora aguarda o confronto entre o checo Tomas Berdych, quinto cabeça de chave, e o local Gael Monfils. Os dois se enfrentam ainda nesta segunda-feira.

Dutra Silva teve um início de jogo nervoso, no qual mal conseguiu impor resistência ao rival. Ele sucumbiu diante do poderoso saque de Gulbis, que alcançava até 217 km/h no saibro. Sem fazer muito esforço, o letão cedeu apenas um game e fechou o set inicial em apenas 26 minutos.

Passado o nervosismo, Dutra Silva se soltou em quadra e passou a equilibrar o confronto. A disputa dos pontos se alongava e o brasileiro dificultava o domínio do adversário no fundo de quadra. Depois de uma quebra de saque para cada lado, os dois decidiram o set no tie-break, com vantagem para o letão.

Atrás no placar, Dutra Silva começou o terceiro set cometendo os mesmos erros do início da partida e não demorou para ver Gulbis quebrar seu saque. O letão abriu 4/1 e parecia encaminhar a vitória com facilidade.

Mas, num último suspiro de resistência, Dutra Silva devolveu a quebra e voltou a deixar o jogo mais parelho. Contudo, não foi além disso. Gulbis obteve nova quebra, reabrindo vantagem no placar. E fechou o jogo no game seguinte.

Ainda nesta segunda, mais quatro tenistas avançaram à segunda rodada do Grand Slam francês. O italiano Fabio Fognini, 27º cabeça de chave, superou o alemão Andreas Beck por 3 a 0, enquanto o eslovaco Martin Klizan contou com o abandono do veterano Michael Russell antes do início do quarto set para se classificar à próxima fase.

Klizan será o próximo adversário do favorito Rafael Nadal, que busca seu 8º título em Paris. Também avançaram o norte-americano Ryan Harrison e o checo Lukas Rosol.