Dutra Silva perde em simples e Feijão avança nas duplas em ATP austríaco

Dutra Silva "furou" o qualifying no ATP 250 austríaco, disputado em quadras de saibro, mas acabou sendo eliminado logo na sua estreia. O número 299 do mundo perdeu para o colombiano Santiago Giraldo, 67º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1 hora e 30 minutos.

Após um início ruim de jogo, em que chegou a estar perdendo por 3/1, Dutra Silva venceu quatro games seguidos e teve dois set points no seu saque, quando liderava o placar por 5/3, mas acabou desperdiçando ambos. Depois ainda permitiu a virada de Giraldo, que fechou a parcial em 7/5.

Dutra Silva voltou a oscilar no segundo set. O brasileiro abriu 2/0, mas depois perdeu seis games seguidos, sendo batido pelo colombiano, que agora terá pela frente o vencedor do duelo entre os alemães Philipp Kohlschreiber e Jan-Lennard Struff.

Pela chave de duplas, Feijão e o checo Jiri Vesely derrotaram o austríaco Alexander Erler e Kohlschreiber por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (8/6). Nas quartas de final, eles terão pela frente a dupla vencedora do duelo entre Santiago Gonzalez (México) e Maryusz Fyrstemberg (Polônia) contra os italianos Fabio Fognini e Alberto Giraudo.

OUTROS JOGOS - Também nesta segunda-feira, pela chave de simples, o holandês Robin Haase, que contou com o abandono do argentino Juan Monaco, o austríaco Dennis Novak, o francês Paul-Henri Mathieu e os argentinos Diego Schwartzman, que passou pelo espanhol Albert Ramos, e Federico Delbonis avançaram no torneio austríaco.