Dutra Silva supera alemão na estreia no Torneio de Estoril

O brasileiro Rogério Dutra Silva estreou com vitória no Torneio de Estoril, ATP 250 disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, o número 101 do mundo avançou na competição portuguesa ao superar o alemão Benjamin Becker, 92º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 2 minutos.

A vitória desta terça encerrou um longo jejum de Dutra Silva, que não vencia uma partida na chave principal de um torneio da ATP desde fevereiro de 2014, quando triunfou na sua estreia no Brasil Open, em São Paulo. Neste ano, eram duas derrotas, no Torneio de Quito e no Masters 1000 de Miami, numa temporada praticamente restrita a competições de nível Challenger.

Nesta terça, Dutra Silva conseguiu a única quebra de saque do primeiro set no décimo game, fechando a parcial em 6/4. Já o segundo set da partida foi completamente dominado pelo brasileiro. Ele abriu 5/0, com break points convertidos no segundo e quarto games, depois fechando a parcial em 6/1 e o jogo em 2 a 0.

Nas oitavas de final do Torneio de Estoril, Dutra Silva terá pela frente Borna Coric, número 40 do mundo e principal algoz do Brasil no confronto com a Croácia pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, disputado em setembro de 2015, em Florianópolis.

Também nesta terça, o britânico Kyle Edmund, número 89 do mundo, bateu o espanhol Daniel Gimeno-Traver (143º) por 6/3 e 7/5 e será o adversário de estreia do francês Benoit Paire (21º) no Torneio de Estoril, que tem Gilles Simon, também da França, com seu primeiro cabeça de chave.