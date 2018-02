Dutra vence 2 vezes e chega à semi no Aberto de São Paulo O brasileiro Rogério Dutra Silva (n.º 263 do mundo) avançou à semifinal do Aberto de São Paulo ao bater, nesta sexta-feira, seu compatriota Franco Ferreiro (n.º 266) e também o francês Stephane Robert, ambos por 2 sets a 0. A primeira partida era para ter acontecido na quinta-feira, mas foi adiada por causa da chuva que caiu em São Paulo no dia. Por conta disso Silva teve de atuar duas vezes e deu um verdadeiro show. Vindo do Qualifying, Rogério é a grande surpresa da competição, eliminando o cabeça-de-chave n.º do torneio, o também brasileiro Flávio Saretta. Nesta sexta derrotou Ferreiro com um duplo 6/4 e Robert com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3). ?Acho que minha concentração mental está melhorando. Preciso continuar assim, sem me preocupar com o próximo adversário. Estou no lucro, mas quero subir ainda mais?, disse o jovem tenista que pode encarar na semi o grande favorito ao título, o argentino Guillermo Cañas. Aliás, na outra partida que foi suspensa na quinta e realizada nesta sexta-feira, Cañas (cabeça-de-chave n.º 4 da competição) teve extrema facilidade para derrotar o brasileiro Júlio Silva por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Atualmente na 142.ª colocação no ranking mundial, o ex-top 10 voltou recentemente de uma suspensão aplicada pela ATP por doping. Apostando nos Challengers, torneios de menor expressão da ATP, Cañas venceu quatro deles desde setembro e subiu quase 400 posições no ranking desde outubro de 2006. O argentino ainda tem pela frente o vencedor do jogo entre o peruano Ivan Miranda e o alemão Matthias Bachinger pelas quartas-de-final.