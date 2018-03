É 'impossível' jogar em alto nível por quatro semanas, diz Nadal

Após a derrota para o compatriota Juan Carlos Ferrero na segunda rodada do Masters Series de Roma, o tenista espanhol Rafael Nadal afirmou nesta quarta-feira, que é "impossível" jogar em alto nível durante quatro semanas seguidas.Durante o jogo, Nadal sofreu com problemas no pé direito e pediu atendimento médico no segundo set. No entanto, o número dois do mundo afirmou que não era o momento ideal para falar sobre o calendário dos torneios de saibro, que ele criticou na semana passada. Para Nadal, novas críticas poderiam ser interpretadas como desculpas para a derrota desta quarta.