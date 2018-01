E-mail da irmã Serena motivou Venus Venus Williams acabou com o reinado de Maria Sharapova em Wimbledon. A tenista norte-americana derrotou a atual campeã nesta quinta-feira, pelas semifinais do torneio, e garantiu sua vaga na decisão do título. E a principal motivação para a vitória por 7/6 (7/2) e 6/1 veio de um e-mail da irmã Serena. Um pouco antes do jogo com Sharapova, Venus recebeu um e-mail de sua irmã mais nova Serena, com palavras de incentivo da tenista que também já foi número 1 do ranking mundial. Foi a senha para ela chegar a mais uma final de Wimbledon - já esteve nessa posição quatro vezes, tendo sido campeã em 2000 e 2001. "Serena mandou-me um e-mail dizendo que eu era a melhor e que poderia vencer Sharapova e honrar o nome das Williams", contou Venus. "Depois do jogo, ela me telefonou e disse que queria um autógrafo meu." Com uma atuação das mais impressionantes, Venus acabou com uma série de 22 vitórias em quadras de grama de Maria Sharapova, que se revelou conformada com o resultado. "É lógico que estou chateada, afinal, Wimbledon representa muito para mim", admitiu a tenista russa. "Mas tenho apenas 18 anos e vou ter outras oportunidades pela frente." A adversária de Venus na final de Wimbledon, que acontece sábado, ainda não foi definida. O jogo entre a norte-americana Lindsay Davenport e a francesa Amelie Mauresmo, nesta quinta-feira, foi interrompido por causa da chuva e só acabará nesta sexta.