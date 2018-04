El Aynaoui cai em Doha e encerra carreira aos 38 anos

El Aynaoui estava fora do circuito desde 2008, mas foi convidado pela organização do torneio no Catar, justamente para se despedir das quadras em uma competição de alto nível. Na estreia, ele surpreendeu e superou o norte-americano Ryler Deheart.

Nesta quarta, no entanto, o marroquino não conseguiu acompanhar o ritmo de Darcis, 13 anos mais jovem. O belga, atualmente na 122ª colocação do ranking, não teve muitas dificuldades para fechar a partida e jogou bem nas poucas vezes em que foi ameaçado.

El Aynaoui é considerado um dos maiores esportistas da história do Marrocos, e chegou ao 14º lugar no ranking mundial em 2003. Ele participou da melhor geração do país no esporte, ao lado de Karim Alami e Hicham Arazi.