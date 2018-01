El Aynaoui é campeão em Munique O tenista marroquino Younes El Aynaoui sagrou-se campeão neste domingo ao conquistar o título do Torneio de Munique. Ele derrotou o alemão Rainer Schuettler por 2 sets a 0, com duplo 6-4, e ficou com a premiação de US$ 48 mil mais um carro conversível do patrocinador da competição.