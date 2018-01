El Aynaoui elimina Hewitt na Austrália O marroquino Younes El Aynaoui derrotou nesta segunda-feira o australiano Lleyton Hewitt por 3 sets a 1, parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (7/4), 7/6 (7/5) e 6/4, e se classificou para as quartas-de-final do Aberto da Austrália. El Aynaoui precisou de quase 4h e de três tie-break seguidos para eliminar o número 1 do mundo diante de sua torcida. O marroquino pega agora o norte-americano Andy Roddick, que venceu de virada o russo Mikhail Youzhny por 3 sets a 2, parciais de 6/7 (4/7), 3/6, 7/5, 6/3 e 6/2. Em outra partida das oitavas, o alemão Rainer Schuettler eliminou o norte-americano James Blake por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/4, 1/6 e 6/3, e aguarda o vencedor do jogo entre o suíço Roger Federer e o argentino David Nalbandian. Duas quartas-de-final foram definidas neste domingo. O norte-americano André Agassi pega o francês Sebastien Grosjean e o espanhol Juan Carlos Ferrero enfrenta o sul-africano Wayne Ferreira.