El Aynaoui joga a final no Marrocos O marroquino Younes El Aynaoui e o francês Julien Boutter fazem neste domingo a final do ATP de Casablanca, no Marrocos. A competição vai pagar US$ 425 mil em prêmios. Boutter chegou à final depois de derrotar o eslovaco Dominik Hrbaty em 2 a 0 (6/3 e 6/4). Já El Aynaoui fez uma final caseira diante de Hicham Arazi, jogada em três sets (6/2, 3/6 e 6/3). A passagem à final foi encarada como trunfo pessoal para os dois tenistas. O francês Boutter porque chega pela segunda vez na carreira a uma final de ATP. Na primeira vez, em 2001, ele foi à final do Torneio de Milão, jogado em quadra coberta. Naquela oportunidade, perdeu para o suíço Roger Federer. Já Younes El Aynaoui nunca havia vencido seu colega Hicham Arazi. Nos jogos que disputaram, sequer teve oportunidade de vencer um set. Quebrou o tabu justamente na melhor oportunidade que teve, que o leva para a final de Casablanca.