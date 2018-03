El Aynaoui vence Robredo na semifinal O marroquino Younes El Aynaoui ganhou do espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, e passou para a final do Torneio de Bastad, na Suécia. Na outra semifinal, que será disputada ainda neste sábado, o espanhol Carlos Moyá enfrenta o argentino Agustín Calleri.