Eliminação em Wimbledon não abala Saretta Sem mostrar o seu bom tênis, meio ?displicente", como ele mesmo disse, e sem encontrar a concentração ideal para um jogo de terceira rodada de um Grand Slam, Flávio Saretta foi eliminado pelo espanhol Feliciano Lopez por 6/4, 6/4 e 6/4. O tenista brasileiro já entrou em quadra sem revelar muito ânimo, num dia cinzento em Londres, em que a chuva paralisou sua partida por duas vezes. O resultado foi uma eliminação na mesma rodada em que alcançou no ano passado, a terceira, assegurando 75 pontos no ranking e um prêmio de 23,28 mil libras, cerca de R$ 115 mil. ?Achei meio chato perder este jogo, pois vinha jogando bem. Tinha feito uma boa segunda rodada, mas diante de Feliciano Lopez não joguei nem metade do que mostrei contra o Calleri na partida anterior", contou Saretta. ?Estava meio displicente, desconcentrado, a chuva também atrapalhou, mas não é desculpa, pois ele (Lopez) jogou melhor do que eu." Mesmo sem jogar dentro de seu nível, Saretta ainda teve chances diante de um adversário que esteve também irregular na partida. A diferença em favor do espanhol foi o seu poderoso saque. Com seu serviço saiu de situações difíceis e aplicou 18 aces na partida. ?Não encontrei alternativas, estava difícil, pois quando tinha uma chance, ele aplicava um ou dois aces por game e reagia", afirmou Saretta. ?Ainda assim acho que foi um bom torneio de Wimbledon, repeti a campanha do ano passado e vou lembrar por muito tempo a boa vitória que tive sobre o Agustin Calleri." Às vésperas do seu aniversário - completa 23 anos neste sábado - Flávio Saretta já embarcaria nesta sexta à noite de volta ao Brasil, pois já estava com passagem marcada. ?Há muito tempo que não passo meu aniverário em casa", disse. ?Estou louco para cair na minha cama e abraçar o meu Pateta, que tenho desde criança." De fundo - As longas trocas de bolas estão surpreendendo os especialistas no Torneio de Wimbledon deste ano. Há muitos anos não se via ralis tão disputados numa superfície rápida e escorregadia. O segredo é que há dois anos, os organizadores de Wimbledon encomendaram um novo tipo de grama, da Escócia, para tornar o jogo um pouco mais lento. O resultado apareceu. E um jogador que bate do fundo de quadra, como o norte-americano Andy Roddick, aliado a tremenda força de seu saque, passou a lista dos principais favoritos ao título. Na última rodada venceu o espanhol Tommy Robredo por 7/6 (7/5), 6/4 e 6/4. Vai enfrentar agora, o tailandês Paradorn Srichaphan, que eliminou a revelação espanhola Rafael Nadal por 6/4, 6/4 e 6/2. Os grandes sacadores também continuam na luta, como o preferido do ex-tenista e hoje comentarista John McEnroe, o bielo-russo Max Marnyi avançou para as oitavas-de-final, ao superar o gigante croata Ivo Karlovic - de 2,08 metros e que eliminou Lleyton Hewitt - por 7/6 (7/5), 3/6, 6/3 e 7/6 (7/4). Roger Federer, outro favorito, superou Mardy Fish por 6/3, 6/2, 4/6 e 6/1 e também caminha com confiança para a disputa do título. Seu próximo adversário é Feliciano Lopez. No lado feminino, Venus Williams fez mais uma vítima, ao marcar 6/1 e 6/2, em Nadia Petrova, enquanto Kim Cljisters também venceu facilmente por 6/1 e 6/2 a norte-americana Samantha Reeves. Na chave de duplas, André Sá, ao lado do eslovaco Dominik Hrbaty avançou para as oitavas-de-final com vitória sobre Ota Fukarek e Petr Luxa por 5/7, 6/4, 6/4 e 6/4.