Eliminação não decepciona Guga Nenhuma contusão ou qualquer problema físico relacionado com a recente cirurgia. Apenas um certo cansaço e falta de concentração levaram Gustavo Kuerten a cair nas quartas-de-final do torneio de Palma de Maiorca, ao perder para o argentino Gaston Gaudio por 7/5 e 6/0. O próprio Guga, depois da partida, tratou de eliminar qualquer suspeita ou dúvidas ao admitir que seria irreal ganhar um torneio a esta altura, depois de ter ficado mais de dois meses sem jogar. Como consolo fica a disputa de uma das semifinais da chave de duplas. Ao lado do mineiro André Sá, Guga enfrenta neste sábado, por volta das 7 horas, de Brasília, Julian Kwoles, da Áustria, e Michael Kohlmann, da Alemanha. Mas, sua cabeça já está pensando no Masters Series de Roma, na próxima semana." "Não saio de Maiorca decepcionado. Saiu feliz com a maneira como joguei e até mesmo um pouco surpreso comigo mesmo, tendo conseguido bons resultados nesta minha volta", contou Guga. "Fiquei satisfeito de ter feito um bom primeiro set diante do Gaudio, que é hoje um dos melhores jogadores do circuito." Apenas neste primeiro set, Guga conseguiu manter o equilíbrio. Mas depois de ter cedido seu serviço no 5 a 5 e perder a série, parece ter perdido totalmente a motivação e força para continuar lutando. Sentiu também prejudicado pelas nada agradáveis condições do tempo. A temperatura, que nos últimos dias rondou os 30 graus centígrados, caiu vertiginosamente para oito graus. O jogo, com 36 minutos de duração no primeiro set e 20 no segundo, foi disputado praticamente debaixo de água, sob uma garoa fina e irritante. "Morri de frio e cansaço no segundo set", contou Guga que chegou a usar um agasalho na partida. "Se pudesse teria pedido uma substituição. Tive um jogo difícil com o Norman (Magnus) no dia anterior e estou encontrando um pouco de dificuldade para manter o mesmo nível de jogo do começo ao fim." As condições da quadra também não estavam boas, com poças d?água e escorregadia. Para complicar ainda mais a vida do brasileiro, Gaudio vem jogando com muita confiança, depois do título conquistado em Barcelona. As semifinais de Maiorca terão Gaudio contra Agustin Calleri e Mariano Zabaleta com Jarkko Nienimen.