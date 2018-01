Eliminado, Agassi ainda é multado Fora da disputa pelo título de Wimbledon depois da incrível derrota para o australiano Patrick Rafter, o norte-americano Andre Agassi ainda mereceu atenção neste sábado. Ele foi comunicado de uma multa de US$ 2 mil por violação do código de conduta, ao falar ?obscenidades audíveis?, segundo a organização do torneio. Na verdade, apenas soltou um palavrão, ao desabafar depois de desperdiçar uma devolução de saque e foi denunciada por uma fiscal de linha.