Elina Svitolina supera russa e avança à terceira rodada do US Open

A ucraniana Elina Svitolina avançou nesta quinta-feira à terceira rodada do US Open. Quarta colocada no ranking da WTA, ela venceu com tranquilidade a russa Evgeniya Rodina, 89ª do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Como a checa Karolina Pliskova, atual líder do ranking e vice-campeã do US Open, tem muitos pontos a defender nesta edição, Svitolina pode se tornar número 1 do mundo se conquistar o Grand Slam norte-americano, o último da temporada.

E, na luta por uma vaga nas oitavas de final, a ucraniana vai encarar a vencedora do confronto entre a australiana Daria Gavrilova, 20ª do mundo, e a norte-americana Shelby Rogers, 62ª.

Outra tenista a confirmar o favoritismo foi a letã Jelena Ostapenko, 12ª cabeça de chave, que despachou a romena Sorana Cirstea também por duplo 6/4. Sua próxima adversária sai do duelo entre a russa Daria Kasatkina e a norte-americana Christina McHale.

Ainda nesta quinta-feira, a japonesa Naomi Osaka derrotou a checa Denisa Allertova por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/5, e encara a estoniana Kaia Kanepi, algoz da belga Yanina Wickmayer por 6/4 e 6/2. E, com tranquilidade, a norte-americana Jennifer Brady venceu a checa Barbora Strycova, 23ª favorita, por duplo 6/1.