Em 2005, o alvo no tênis é Federer Todos contra Roger Federer. Este deve ser o lema da temporada que começa segunda-feira. Em 2004, o líder do ranking ganhou 11 torneios, entre eles o Aberto da Austrália, Wimbledon e US Open. Em 2005, já avisou que pretende, ao menos, repetir a dose. O desafio começa no Aberto do Catar. "Se jogar bem no início da temporada, vou conseguir manter o primeiro lugar no ranking." Em São Paulo, começou hoje o qualifying para o Aberto de São Paulo, no Parque Villa-Lobos. Felipe Lemos (BRA) ganhou de Renoir Ramos (BRA) por 6/2 e 6/3; Federico Ciarrochi (ARG), de Leandro Ferreira (BRA) por 6/3 e 6/1; e Martin Behrend (BRA), de Joshua Olivas (EUA) por 6/1 e 6/4.