Em 58 minutos, Sharapova arrasa compatriota na Austrália Em jogo válido pela segunda rodada do Aberto da Austrália, a primeira grande competição do tênis na temporada, a russa Maria Sharapova, atual número dois do mundo, arrasou nesta quinta-feira a sua compatriota Anastassia Rodionova por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 a 6/3. Semifinalista na última edição, Sharapova busca o título na Austrália para assumir o primeiro lugar no ranking da WTA, já que a atual número um, a belga Justine Henin-Hardenne, decidiu não participar por causa de problemas familiares - Henin foi vice no ano passado ao ser derrotada pela francesa Amelie Mauresmo. Como Rodionova sentiu dores na coxa, Sharapova impôs um forte ritmo para não dar qualquer chance à adversária. Aproveitando que o calor não estava tão forte como no primeiro dia, quando os termômetros ultrapassaram os 40ºC, a russa venceu em apenas 58 minutos. "Estava muito melhor neste jogo. Minhas condições físicas estavam boas e eu não tive problemas. Espero continuar assim até o final", explicou Sharapova, de apenas 19 anos, que na próxima fase vai enfrentar a italiana Tathiana Garbin, que derrotou a checa Renata Voracova por 6/1 e 7/5. Mais show em Melbourne Outro favorita a dar espetáculo foi a belga Kim Clijsters, que no final da temporada vai se aposentar. A tenista precisou de um minuto a mais do que Sharapova para derrubar a japonesa Akiko Morigami por 6/3 e 6/0. Agora, Clijsters pega a ucraniana Alona Bondarenko, que venceu a francesa Virginie Razzano por 6/3 e 6/4. Ex-número um do mundo, a suíça Martina Hingis passou fácil pela russa Alla Kudryavtseva por duplo 6/2. Na próxima fase, ela terá pela frente a japonesa Aiko Nakamura, que eliminou a indiana Sania Mirza por 6/3 e 6/2 Outros resultados pela segunda rodada Patty Schnyder (SUI) venceu Peng Shuai (CHN) - 7/5 e 6/3 Dinara Safina (RUS) venceu Youlia Fedossova (FRA) - 6/3 e 6/2 Anna Chakvetadze (RUS) venceu L. Granville (EUA) - 6/2, 5/7 e 6/1 Ana Ivanovic (SER) venceu A. Radwanska (POL) - 6/2, 3/6 e 6/2 Daniela Hantuchova (ESL) venceu Emilie Loit (FRA) - 4/6, 6/3 e 6/4 Ashley Harkleroad (EUA) venceu Anna Groenefeld (ALE) - 6/2 e 6/2 Li Na (CHN) venceu Lourdes Domínguez Lino (ESP) - 6/0 e 6/2 Vera Zvonareva (RUS) venceu Tamira Paszek (AUT) - 6/1 e 6/3 Jelena Tosic (CRO) venceu Samantha Stosur (AUS) - 6/4, 2/6 e 6/2 Alicia Molik (AUS) venceu Kaia Kanepi (EST) - 1/6, 6/3 e 6/2