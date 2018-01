Em Acapulco, Guga derrota Coutelot Gustavo Kuerten passou um sufoco, mas venceu em sua estréia no ATP do México, que está sendo disputado em Acapulco. Na noite desta terça-feira ele bateu o francês Nicolas Coutelot por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 7/6 (12/10) e 6/2, após salvar três matchs points no segundo set. Hoje, Guga enfrenta o espanhol David Ferrer, em jogo que começa por volta das 21 horas, de Brasília. O brasileiro foi surpreendido pela força do jogo do francês e não encontrou seu melhor jogo. Mas em momentos decisivos, como no tie breaker do segundo set, soube impor sua maior experiência, evitando a derrota. No terceiro e decisivo set, Coutelot, desgastado fisicamente, não conseguiu impor resistência a Guga. Mas a ensolarada Acapulco não tem sido nada agradável para alguns dos jogadores brasileiros. Depois de André Sá, eliminado no dia de abertura do ATP do México, outros dois tenistas caíram ontem, logo na estréia. Flávio Saretta, sem poder jogar direito, perdeu para o espanhol Carlos Moya por fáceis 2 a 0, enquanto Fernando Meligeni, que defendia pontos do vice-campeonato do ano passado, perdeu para o costarriquenho Juan Antonio Marin, também por 2 a 0. Saretta foi presa fácil diante do espanhol Carlos Moya. Nitidamente prejudicado por uma pequena cirurgia no pulso, para extrair um cisto, o brasileiro não impôs qualquer resistência e perdeu por 6/0 e 6/2. Hoje, Moya enfrenta outro brasileiro, Ricardo Mello, por uma vaga nas quartas-de-final. A partida deve acontecer por volta das 18 horas, de Brasília. Meligeni também não esteve bem e perdeu Marin, 154º no ranking, com parciais de 6/1 e 6/4. A pior notícia para Fininho veio com a perda de muitos pontos. Ele precisaria defender 175 pontos. Caiu na primeira rodada e seu ranking vai sofrer prejuízos. Ele ocupa atualmente a posição de número 77 e pode até deixar de figurar entre os cem primeiros.