Em Berlim, Henin bate Serena na final A belga Justine Henin conquistou, neste domingo, o Torneio de Berlim, ao derrotar a norte-americana Serena Williams. Henin, oitava no ranking mundial, venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 7/6 (7/5). Esta é a primeira conquista de Henin ano ano, que serve como preparação para o Aberto da França, que começa no fim do mês. Nas semifinais, Henin já havia surpreendido, ao eliminar a norte-americana Jennifer Capriati. Esta foi apenas a segunda derrota de Serena no ano.