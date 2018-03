Em Berlim, Henin derrota Clijsters A tenista belga Justine Henin-Hardenne, de 20 anos, salvou três match-points antes de derrotar a compatriota Kim Clijsters para conquistar, neste domingo, o título do Aberto de Berlim, na Alemanha. Henin precisou de 2h15 para marcar 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 7/5. Em dez duelos, esta foi a terceira vitória de Henin. Ela embolsou US$ 182 mil pelo terceiro título no ano e o nono na carreira. Clijsters, que teve na arquibancada a torcida do noivo, o tenista australiano Lleyton Hewitt, segundo do mundo, ficou com US$ 92,5 mil. Mesmo com a derrota, Clijsters deve recuperar nesta segunda-feira a segunda colocação no ranking mundial, superando a norte-americana Venus Williams.