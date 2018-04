Em Brisbane, Ivanovic vence primeiro jogo desde agosto

A sérvia Ana Ivanovic, ex-líder do ranking mundial, estreou com vitória nesta segunda-feira, no Torneio de Brisbane. Ela superou a australiana Jelena Dokic por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 1/6 e 6/3, encerrando uma série de resultados negativos.

A vitória foi a primeira de Ivanovic desde agosto, quando ela superou Magdalena Rybarikova, em Toronto. Depois, ela perdeu para Lucie Zafarova naquele mesmo torneio, e caiu nas estreias do Us Open - diante de Kateryna Bondarenko -, e em Tóquio, novamente contra Zafarova.

Os maus resultados no fim da temporada tiraram Ivanovic da lista de participantes do Torneio de Doha, que reuniu as melhores jogadoras da temporada. Ela afastou-se das quadras em setembro para retomar a melhor forma técnica e se preparar para a temporada deste ano.

Com a vitória, Ivanovic avança para a segunda rodada em Brisbane, e terá pela frente a suíça Timea Bacsinszky quue superou a russa Alla Kudryavtseva em dois sets, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3). Como é a cabeça de chave número 3 do torneio, a sérvia entrará em quadra como favorita.

A eslovaca Daniela Hantuchova, cabeça de chave número 4 do evento, também passou pela estreia ao bater a russa Ekaterina Ivanova por 2 sets a 1, com 6/1, 6/7 (5/7) e 6/1. A canadense Aleksandra Wozniak, sexta favorita, também começou com vitória, ao conseguir um duplo 6/2 sobre Galina Voskoboeva, do Casaquistão.