Em busca de sequência no saibro, Soares e Murray vencem na estreia em Roma

Em busca de uma sequência no saibro, Bruno Soares e Jamie Murray venceram na estreia no Masters 1000 de Roma, na Itália. Formando a dupla cabeça de chave número 5, eles superaram o sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4 e avançaram às quartas de final.

Soares e Murray chegaram à Roma vindos de uma sequência de três derrotas e apenas uma vitória nos últimos três torneios, todos disputados sobre o saibro. Na capital italiana, eles encaram a competição como uma das últimas oportunidades para se prepararem para Roland Garros, que terá início no dia 27.

"As condições aqui são bem diferentes, com um jogo lento e mais pesado. Mas deu tempo de se adaptar bem. Hoje mais uma vez fizemos um bom jogo e jogamos super bem de novo. A gente vem jogando bem, mas está faltando um grande resultado", declarou o brasileiro, ao fim da partida.

Nas quartas, Soares e Murray vão enfrentar os vencedores do duelo entre Henri Kontinen/John Peers e John Isner/Jack Sock. O confronto vai acontecer somente na quinta-feira.

"Teremos uma pedreira na sexta-feira e o que precisamos é encaixar algumas vitórias seguidas. Vamos seguir firmes nesse aqui que isso vai acontecer naturalmente", admitiu Soares, que só voltará à quadra em Roma na sexta-feira.