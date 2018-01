Em busca do tetra, Agassi dá aula Em busca do tetracampeonato em Melbourn, o já veterano Andre Agassi deu uma lição de como se deve jogar num Grand Slam, ao salvar 16 break points (chances de quebras de seu serviço) e derrotar o francês Nicilas Escude por 6/2, 3/6, 6/3 e 6/4, garantindo vaga na quarta rodada do Aberto da Austrália. "Minha experiência em torneios do Grand Slam diz que é preciso jogar bem no momento certo", ensinou o tricampeão em Melbourne. "Tive um jogo muito difícil e perigoso diante do Escude, mas joguei bem, os pontos mais importantes." Agora, Agassi no seu caminho para mais um título na Austrália terá pela frente o argentino Guillermo Coria, que superou o finlandês Jarkko Nieminen por 7/5, 6/2 e 6/2. Se por um lado, Agassi deu mais um show, por outro, a torcida australiana ficou decepcionada com com a eliminação de Mark Philippoussis. O tenista vem de longa recuperação de uma cirurgia no joelho e ainda não conseguiu reencontrar-se com seu bom tênis. Acabou perdendo para o apenas razoável tenista armênio Sargis Sargsian por 5/7, 7/5, 6/0 e 6/4. Em outros jogos da rodada, Juan Carlos Ferrero ganhou de Fabrice Santoro por 4/6, 6/3, 4/6, 6/2 e 7/5; Sebastien Grosjean de Nicolas Lapentti por 6/1, 6/3 e 6/3; Wayne Ferreira de Mardy Fish por 2/6, 3/6, 6/1, 6/4 e 6/0; e Felix Mantilla de Albert Costa por 3/6, 6/3, 4/6, 6/1 e 6/3. No lado feminino, as duas maiores favoritas do lado de baixo da chave, Venus Williams e Lindsay Davenpor, também avançaram para a quarta rodada. Venus, campeã de quatro torneios do Grand Slam e vice-campeã dos últimos três, chegou a ficar em desvantagem de 4 a 1 e 0 a 40 no segundo set, quando reagiu e definiu sua vitória sobre Anca Barna por 6/2 e 6/1. Davenpor, que esteve fora dos últimos torneios do Grand Slam por causa de uma cirurgia no joelho direito, ganhou de Tatiana Panova por 6/2 e 6/1 e agora terá um desafio bem mais difícil pela frente: joga com a belga Justine Henin-Hardenne, que superou a eslovaca Katarina Srebotnik por 6/2 e 6/0. Nos outros jogos do feminino, a alemã Marlene Weingartner, que na primeira rodada eliminou a campeã do ano passado, Jennifer Capriati, perdeu na terceira rodada para Virginia Ruano Pascual por 6/1, 4/6 e 6/4, enquanto Daniela Hantuchova - a musa dos mais íntimos do tênis - ganhou de Samantha Stosur por 6/4 e 6/2: e Patty Schnyder eliminou Nadia Petrova por 6/2, 4/6 e 6/3.